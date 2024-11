«Genna Luas, non c’è il progetto per la discarica» 

Fiato sospeso per il destino della discarica di Genna Luas: la Glencore ha ancora un giorno di tempo per presentare alla Provincia il progetto definitivo di ammodernamento dell’impianto di percolato atteso dal 2019. Se non dovesse arrivare si rischia lo stop all’attività della discarica.

L’attesa

Qualcosa al protocollo della Provincia è arrivato, ma non quanto richiesto: «La Portovesme ci ha ripresentato lo stesso studio di fattibilità, definendolo “progetto preliminare”, che era già stato portato durante il tavolo tecnico del 16 settembre scorso – spiegano all’Ufficio Ambiente della Provincia – ma il cronoprogramma partirà soltanto al momento della presentazione del progetto definitivo che dovrà essere presentato agli enti competenti per l’approvazione». Questo piano di fattibilità, già esaminato prima che la Provincia desse alla Portovesme srl 30 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo, è stato inviato venerdì pomeriggio quando gli uffici della Provincia erano ormai chiusi per il weekend ed è stato protocollato lunedì mattina: «Già conoscevano questo piano preliminare – sottolineano all’Ufficio Ambiente – ma entro il 14 novembre è richiesta la presentazione formale del progetto definitivo per l’approvazione. Sugli altri punti contestati da Arpas che Portovesme srl ha dichiarato di aver superato, sarà effettuato un sopralluogo per verificare che risponda al vero quanto dichiarato».

L’assemblea

Ieri il tema dell’impianto di trattamento atteso dal 2019 e della diffida della Provincia (alla quale, se non rispettata, potrebbe seguire lo stop all’attività della discarica di Genna Luas direttamente collegata alla linea di lavorazione dei fumi d’acciaieria alla Portovesme srl) è stato affrontato durante l’assemblea organizzata in fabbrica per fare il punto sulla vertenza e decidere le ulteriori azioni di protesta contro la Glencore. La Rsu ha comunicato che l’azienda le ha detto di «aver provveduto l’8 novembre a inviare alla Provincia il progetto di adeguamento dell’impianto di trattamento percolato». (Tuttavia in Provincia ribadiscono di aver ricevuto soltanto il piano preliminare già esaminato nel settembre scorso, dunque non quanto richiesto all’azienda, ndr ).

Intanto, al termine dell’assemblea di ieri, è stato deciso che la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici diretti e degli appalti della Portovesme srl si sposterà a Roma: «La manifestazione - annunciano Cgil, Cisl e Uil regionali e territoriali - si svolgerà verso la fine della prossima settimana». È stato quindi deciso che il Sulcis Iglesiente farà sentire la sua voce direttamente sotto il ministero delle Imprese e del made in Italy e che intanto si proclama da ieri lo stato di agitazione, il blocco degli straordinari e delle reperibilità, la consultazione preventiva delle Rsu per ogni intervento di carattere non ordinario, a tutti i livelli. Nel corso dell’assemblea - alla quale hanno partecipato i segretari confederali regionali e territoriali, oltre ai segretari di categoria - è emersa con forza la contrarietà alle scelte della multinazionale: «Avviare il piano di fermata della linea zinco – hanno denunciato Cgil, Cisl e Uil – è in netto contrasto con gli impegni e le assicurazioni che l’azienda ha fornito in più circostanze nel passato e questo suscita legittimi dubbi sulla affidabilità e la credibilità della dirigenza aziendale». Emersa anche la necessità di una urgentissima riconvocazione di un incontro da parte del ministro Urso «per capire quali azioni il Governo intenda mettere in atto per impedire all’azienda di proseguire con scelte unilaterali che nel giro di un mese al massimo avranno un impatto drammatico sui lavoratori esclusi dai cicli produttivi».

L’impegno

La segretaria della Cisl sarda Federica Tilocca ha sottolineato che «si continua a ritenere possibile e necessario un impegno straordinario del Governo nazionale e regionale per tenere aperte le filiere produttive e avviare nuovi investimenti. Al Governo la Cisl chiede una azione concreta con la posizione assunta sin dal primo incontro a sostegno delle legittime rivendicazioni dei sindacati e dei lavoratori». Il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante ha indicato tre richieste imprescindibili: «Devono essere confermate le produzioni di zinco e piombo, l’eventuale progetto litio deve essere aggiuntivo e non sostitutivo, non può essere accettato alcun ridimensionamento della forza lavoro attuale». Non è indifferente per il segretario nemmeno il tema delle bonifiche e della questione legata alla discarica di Genna Luas sulla quale «è evidente - ha detto Durante - che la multinazionale dovrà garantire le risposte adeguate alle richieste della Provincia».

