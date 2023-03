Genna Is Abis, stato di preallerta per la diga 

È stata emanata la fase di preallerta della Protezione civile regionale, per il rischio idraulico a valle della diga di Genna is Abis. L’avviso è stato trasmesso ieri, dallo stesso gestore della diga, annunciando il livello più basso della scala delle criticità. Il bacino sul rio Cixerri, che ricade nel territorio comunale di Uta, è stato messo da subito sotto osservazione, per garantire la tutela dell’incolumità pubblica e dello stesso territorio.

Del provvedimento sono stati informati i Comuni, gli enti e strutture preposte al controllo e alla sicurezza dell’area intorno al bacino, raccomandando di attivare le eventuali azioni previste nei piani di protezione civile.

L’amministrazione comunale di Uta ha già messo in azione il piano di sicurezza e prevenzione, chiudendo al traffico il guado sul rio Cixerri sottostante il viadotto di via Sant’Ambrogio. La situazione verrà monitorata costantemente in base all’evoluzione del fenomeno idrometeorologico.

Un episodio analogo si era già verificato lo scorso mese di Gennaio, e aveva costretto in più riprese alla chiusura dei due guadi sul rio Cixerri: Sant’Ambrogio e Ponte Vecchio. Gli eventuali sviluppi saranno comunicati con i prossimi bollettini della Protezione civile regionale. (a cu.)

