Genitori-figli, incontri in ludoteca e nel Centro giovani 

Mentre proseguono gli incontri di supporto alla genitorialità nel Centro giovani “Flavio Busonera” (oggi alle 18 gli specialisti dell'équipe del “Centro ci siamo” propongono il tema “Linguaggio nella vita quotidiana per evitare le discriminazioni: strumenti e suggerimenti per educare all’inclusività”), il Comune ne organizza altri anche nella ludoteca di Torangius.

Questa volta gli incontri, nell’ambito del programma “Pippi” e rivolti a genitori, bambini e ragazzi per parlare di educazione e genitorialità, si svolgono nella ludoteca comunale di Torangius, in via Kennedy.

Gestiti dagli operatori della coop “Koinos”, inizieranno giovedì 27 dalle 15.30 (altre date: 10 e 24 aprile, 15 maggio e 5 giugno) e sono gratuiti. Gli interessati possono iscriversi entro martedì 25 compilando il modulo al link https://forms.gle/RKeFi7sbrRpkhZBMA.

«Pippi è un programma di intervento rivolto a famiglie, con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai bambini le condizioni adeguate per la loro crescita», spiega l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru. ( m. g. )

