Genitori, figli e tecnologie: istruzioni per l’uso 

“Genitori, figli e nuove tecnologie: istruzioni per l’uso” è il tema del primo incontro formativo rivolto a genitori e ragazzi residenti a Lanusei o i cui figli frequentano le scuole di ogni ordine nella cittadina.

Cellulare sì o cellulare no, social network, videogiochi, regole d’uso e contraddizioni. Le nuove tecnologie sono particolarmente diffuse tra bambini e adolescenti e influenzano in maniera determinante lo stile di vita, l’educazione, le dinamiche di relazione con i genitori e la qualità dei legami familiari. Su questo e tanto altro la dottoressa Antonella Vinci cercherà di confrontarsi con genitori e ragazzi, con lo scopo di avviare un percorso di approfondimento in gruppo su tematiche inerenti le diverse tappe evolutive dei figli. L’appuntamento è martedì 4 febbraio alle 17, presso la sede della cooperativa La Rondine, al quarto piano della via Marconi 148. Il ciclo di incontri rientra nel progetto Genitori e figli, a supporto della genitorialità e dei ragazzi, totalmente gratuito ed è organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali guidato da Sandra Aresu. (p. cam.)

