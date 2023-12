Genitori e nonni finanziano il teatro degli scolari 

Un concerto spettacolo da tutto esaurito per finanziare Ritminmenti. A Natale siamo tutti più buoni, lo spettacolo di autofinanziamento della primaria dell’Istituto comprensivo, è andato in scena al Leonardo Da Vinci. Le maestre hanno messo in piedi uno spettacolo variegato, Non solo canti e balli, ma tanto spazio alla poesia, alla riflessione, al pensiero critico sul linguaggio e sul futuro, all’inclusione. Obiettivo della raccolta fondi, il finanziamento del progetto di musica Ritmimenti che quest’anno non beneficia di altri contributi se non quello del Comune.

Serena Asoni, insegnante salita sul palco con la collega Susanna Usai, referente del progetto, commenta: «La primaria chiama, Lanusei risponde. Abbiamo riempito l’anfiteatro e il fatto che le persone, anche chi ci ha aiutato a organizzare l’evento, abbiano risposto in questo modo è una grande soddisfazione, soprattutto per i bambini. Ci siamo divertiti ma con profondità e i messaggi che abbiamo voluto mandare sono arrivati a destinatario”. Domani inoltre i bambini saranno coinvolti in una lotteria di beneficenza.

Prima dello spettacolo dietro le quinte ci sono stati momenti di autentica apprensione. Durante alcuni esercizi di rilassamento, una bimba è caduta ed è stata ricoverata in ospedale a Nuoro perché la Pediatria, a Lanusei, è chiusa.

