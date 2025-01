Genitori e figli, un servizio di ascolto 

Genitori e figli è il servizio di sostegno e supporto totalmente gratuito per le famiglie di Lanusei con figli in età scolare, attivato dall’amministrazione e portato avanti dalla cooperativa La Rondine. Il servizio si articola su tre livelli: l’area di consulenza per i genitori, con uno spazio di ascolto e aiuto con esperti del settore per migliorare stile educativo e comunicazione all’interno del nucleo familiare; area rivolta ai ragazzi dai 13 anni in su per favorire e promuovere forme di socializzazione e monitorare situazioni di disagio; il pronto ascolto telefonico e via web. Parallelamente, sono stati strutturati una serie di incontri formativi dal 4 febbraio al 29 aprile su tematiche inerenti le diverse tappe evolutive dei ragazzi e di più stretta attualità, come il rapporto con la tecnologia, la gestione dei conflitti e delle emozioni, della comunicazione. L’assessora ai servizi sociali, Sandra Aresu ha commentato: «È un servizio gratuito che abbiamo deciso di mettere a disposizione per le famiglie della nostra comunità e che volevamo attivare da tempo, soprattutto dopo il Covid che ha acutizzato alcune situazioni, soprattutto fra gli adolescenti. È una risposta che diamo alle esigenze di ascolto e supporto di cui hanno bisogno sia i genitori che i figli. Il servizio è rivolto a tutte le famiglie con figli che frequentano le scuole, dal nido alla secondaria. Auspichiamo in una grande partecipazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA