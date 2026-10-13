Genitori degli alunni coinvolti per il nuovo servizio di mensa 

Linee guida, obiettivi e proposte da accogliere nel bando per il servizio di mensa scolastica. Sono i temi del confronto con i genitori degli alunni che il Comune organizza domani, alle 16, nella sala consiliare del Municipio di Guspini. In previsione della nuova gara per l'affidamento della refezione scolastica per i prossimi anni, si consultano i cittadini per offrire un servizio adeguato. L'obiettivo è costruire in modo partecipato il nuovo capitolato, ascoltando le esigenze dei genitori di chi utilizza quotidianamente il servizio.

L'invito della Giunta è rivolto in particolare non soltanto ai genitori degli alunni, ma anche ai docenti, ai dirigenti scolastici, ai rappresentanti dei comitati mensa e alle associazioni, ma la partecipazione è estesa a tutti gli interessati.

Nel corso dell'incontro saranno illustrate le linee guida che il Municipio intende adottare, con particolare attenzione alla qualità degli alimenti, alla filiera corta e ai prodotti a chilometri zero, alle diete speciali e alle intolleranze, alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi, oltre che all'educazione alimentare. La riunione di domani sarà un'occasione per raccogliere proposte, segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare un servizio fondamentale per le famiglie.

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