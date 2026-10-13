SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Guspini.
14 ottobre 2026 alle 00:07

Genitori degli alunni coinvolti per il nuovo servizio di mensa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Linee guida, obiettivi e proposte da accogliere nel bando per il servizio di mensa scolastica. Sono i temi del confronto con i genitori degli alunni che il Comune organizza domani, alle 16, nella sala consiliare del Municipio di Guspini. In previsione della nuova gara per l'affidamento della refezione scolastica per i prossimi anni, si consultano i cittadini per offrire un servizio adeguato. L'obiettivo è costruire in modo partecipato il nuovo capitolato, ascoltando le esigenze dei genitori di chi utilizza quotidianamente il servizio.

L'invito della Giunta è rivolto in particolare non soltanto ai genitori degli alunni, ma anche ai docenti, ai dirigenti scolastici, ai rappresentanti dei comitati mensa e alle associazioni, ma la partecipazione è estesa a tutti gli interessati.

Nel corso dell'incontro saranno illustrate le linee guida che il Municipio intende adottare, con particolare attenzione alla qualità degli alimenti, alla filiera corta e ai prodotti a chilometri zero, alle diete speciali e alle intolleranze, alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi, oltre che all'educazione alimentare. La riunione di domani sarà un'occasione per raccogliere proposte, segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare un servizio fondamentale per le famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 