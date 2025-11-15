VaiOnline
Aritzo.
16 novembre 2025 alle 00:19

Genitori contro l’avvio delle pluriclassi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una lettera infuocata dei genitori degli alunni della scuola primaria di Aritzo chiede l’intervento di Regione e Ufficio scolastico regionale e punta l’indice sulla costituzione delle pluriclassi. «Al termine dell’anno scolastico precedente - scrivono - mai ci è stata palesata questa possibilità in considerazione del numero degli iscritti». Ricordano un incontro con i docenti a settembre: «Venivamo rassicurati che l’eventuale costituzione delle pluriclassi sarebbero stata gestita e condivisa solo ed esclusivamente per le materie riguardanti l’arte, l’immagine, la musica e l’attività motoria. Con la garanzia che l’organico in forza dell’anno scolastico 2024-2025 sarebbe stato confermato anche per l’attuale». Nel confrontare i dati con le altre scuole del territorio i genitori parlano di penalizzazioni per i figli e sottolineano che nel plesso di Aritzo risultano iscritti 43 alunni suddivisi per 5 classi con soli 7 docenti: «A fronte di un numero minore di iscritti, sommati tra Aritzo e Desulo, alla primaria di Desulo è stata assegnata una classe in più». La scelta non soddisfa i genitori: «Non risulta chiaro come operi il sistema che attribuisce il numero di classi».

Da qui la richiesta di una soluzione immediata e l’annuncio di una grande mobilitazione». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda