Genitori contro l’avvio delle pluriclassi 

Una lettera infuocata dei genitori degli alunni della scuola primaria di Aritzo chiede l’intervento di Regione e Ufficio scolastico regionale e punta l’indice sulla costituzione delle pluriclassi. «Al termine dell’anno scolastico precedente - scrivono - mai ci è stata palesata questa possibilità in considerazione del numero degli iscritti». Ricordano un incontro con i docenti a settembre: «Venivamo rassicurati che l’eventuale costituzione delle pluriclassi sarebbero stata gestita e condivisa solo ed esclusivamente per le materie riguardanti l’arte, l’immagine, la musica e l’attività motoria. Con la garanzia che l’organico in forza dell’anno scolastico 2024-2025 sarebbe stato confermato anche per l’attuale». Nel confrontare i dati con le altre scuole del territorio i genitori parlano di penalizzazioni per i figli e sottolineano che nel plesso di Aritzo risultano iscritti 43 alunni suddivisi per 5 classi con soli 7 docenti: «A fronte di un numero minore di iscritti, sommati tra Aritzo e Desulo, alla primaria di Desulo è stata assegnata una classe in più». La scelta non soddisfa i genitori: «Non risulta chiaro come operi il sistema che attribuisce il numero di classi».

Da qui la richiesta di una soluzione immediata e l’annuncio di una grande mobilitazione». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA