Genitori-adolescenti, seminario a scuola 

Proseguono i seminari psico-pedagogici nel salone della scuola salesiana Monumento ai Caduti in via del Redentore.

Dopo il successo dell'incontro della settimana scorsa sugli stili educativi genitoriali, molto partecipato, il prossimo appuntamento, intitolato "Adultità o adultescenza?", si svolgerà giovedì 11, a partire dalle 17: si parlerà della maturità che ogni genitore deve avere per poter crescere al meglio un figlio. Sarà tenuto dalla pedagogista suor Maria Ines Perra. Si tratta del terzo dei sei appuntamenti su tematiche psico-pedagogiche nell’ambito del più ampio progetto “Segniamo la scuola in Lis” ideato dalla scuola Monumento ai Caduti e al quale si sono unite le altre paritarie Nostra Signora della Mercede e Casa del Fanciullo. L'evento, come gli altri previsti prossimamente, verrà tradotto nella lingua dei segni. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA