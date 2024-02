Genitori 1 e 2, il decreto Salvini cade in Appello 

Il tribunale “ordina” al Viminale di «indicare sulla carta d'identità elettronica del minore» il termine «genitore» o una «dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile, in corrispondenza dei nomi». Lo scrivono i giudici della Corte di Appello di Roma nella sentenza di otto pagine sulla questione legata al decreto del ministero dell’Interno del 2019, all’epoca guidato da Matteo Salvini, e in particolare sulla dicitura da utilizzare sulle carte d’identità elettroniche rilasciate a minorenni. «Una decisione sbagliata – attacca il vicepremier – ognuno deve sempre essere libero di fare quello che vuole con la propria vita sentimentale, ma certificare l’idea che le parole mamma e papà vengano cancellate per legge è assurdo e riprovevole. Questo non è progresso». Il procedimento era stato promosso da una coppia di mamme che aveva impugnato il decreto anche davanti al Tar chiedendo un documento d’identità «che rispecchi la reale composizione della loro famiglia».

