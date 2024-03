Genio e sregolatezza: storia di Walter Chiari 

Se il ricordo di Walter Chiari (1924 - 1991) a più di trent'anni dalla scomparsa appare oggi ai più forse un po' sbiadito, un bel libro, scritto dall'autore televisivo e giornalista Michele Sancisi e da Simone Annichiarico, conduttore televisivo e figlio di Chiari, rende giustizia ai meriti di un attore che si affermò come re della rivista, interpretò oltre cento film e fu popolare volto della TV senza peraltro trascurare il teatro brillante. Scrive Mina introducendo il volume: “Ogni tanto faccio vedere degli spezzoni dell'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme a chi era troppo giovane o non era ancora nato”, suscitando così nello spettatore grande ammirazione per la classe, l'intelligenza, l'inventiva e l'assenza totale di volgarità in Walter. Aggiunge Maurizio Porro che Chiari fu sicuramente uno dei più brillanti rappresentanti nella rubrica del genio e sregolatezza. Artista di grande talento e dalla irresistibile comicità (chi non ricorda lo sketch del sarchiapone insieme a Carlo Pampanini, diventato leggendario ed entrato per sempre nell'immaginario popolare?), Chiari, si apprende, era timido, romantico e per altri versi segnato da lati oscuri e dipendenze che a metà degli anni ‘80 gli procurarono guai giudiziari che ne offuscarono la popolarità (ma dai quali seppe comunque risorgere riconquistando il suo pubblico). Il libro di Sancisi e Annichiarico (“100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare”, Baldini+Castoldi) scritto in modo intrigante e ben documentato, raccoglie testimonianze, documenti inediti, aneddoti che concorrono a definire esaurientemente il profilo vero di uno dei più grandi protagonisti di sempre del cinema e della televisione italiana. (Giovanni Graziano Manca)