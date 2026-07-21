Geniale e insolente Tony Pitony fa il bis e conquista Sassari 

Il boato delle 3000 persone che a Sassari hanno gremito piazza Università ha accolto il fenomenale Tony Pitony. Si è presentato mimando con le dita non il cuore ma una parte anatomica femminile. E poi via con uno spettacolo trascinante, tra pop, rock, funky e tante altre venature. Uno show fatto anche di interazione col pubblico. Fa anche lo scat. Fa i gestaccio e la gente impazzisce. «Questa la dedico a tutti i pelosi e le pelose». La rivincita di chi non ha le phisique du role ma ha la faccia tosta per dichiarare anche la sua passione per il fondoschiena, naturalmente chiamato col suo nome genuino. Un'altra la dedica ai gay (“Giovanni”) ma in realtà fa sarcasmo sugli stereotipi di chi affibbia le etichette.

Qualche ragazzo ha anche la maschera di Tony Pitony: chioma alla Elvis e occhiali gialli. Fan giovani (dai 20 ai 30) che conoscono a memoria i brani, ma anche diversi over 50, cresciuti con Elio e le Storie Tese e gli Squallor e quindi abituati alla provocazione, alla discrepanza tra musica suonata bene (anche i fiati nella band) e cantata bene e parole dissacranti, volgari però col solo intento di creare divertimento. In barba allo sparutissimo gruppo di contestatrici.



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