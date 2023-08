Geniale Basquiat 

Il 12 agosto 1988, a 28 anni, si spegneva Jean-Michel Basquiat. Sono trascorsi 35 anni esatti dal prematuro addio al talentuoso artista: considerato il simbolo del graffitismo americano, continua a essere protagonista di progetti espositivi, editoriali e di ricerca in varie parti del mondo. In suo ricordo oggi alle 21.15 su Sky Arte va in onda il documentario “Boom for Real – L’adolescenza di Jean-Michel Basquiat”, diretto da Sara Driver. Al centro della narrazione ci sono gli anni conclusivi dell’adolescenza dell’artista, quando appena diciottenne, nell’effervescente New York, viveva per strada senza una dimora fissa, realizzava graffiti firmati Samo sui vagoni dei treni o sulle porte di casa, ascoltava la musica da uno stereo che portava sempre con sé, scriveva poesie e assumeva LSD.