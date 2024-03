Genetica medica, Crs4 si mette al servizio della salute 

Il Crs4 è pronto a fornire servizi di genetica medica di altissimo profilo a tutti gli operatori del settore sanitario. Tutto questo grazie alla possibilità di poter disporre simultaneamente di sequenze genomiche e della loro interpretazione bioinformatica. In più sono arrivate anche nuove professionalità per far crescere la squadra.

«Riteniamo - spiega l'amministratore unico Giacomo Cao - di poter rappresentare nell'immediato futuro un valido supporto per il sistema sanitario e della ricerca non solo a livello locale». Molti passi avanti nell'ultimo anno, a cominciare dall'ampliamento dell'infrastruttura della piattaforma Next Generation Sequencing Core implementata con un sequenziatore genomico di ultima generazione in grado di produrre un’immensa quantità di dati di varie tipologie su campioni umani, animali e vegetali, ad una maggiore velocità e a costi ridotti.

L'utilizzo, inoltre, di specifici software già impiegati in realtà internazionali accreditate per la diagnostica, permette di interpretare i dati immessi anche a livello clinico con una configurazione che consente di ottenere analisi, eseguire indagini personalizzate e organizzare, consultare e aggiornare i dati relativi a casi clinici anche oggetto di studi scientifici.

RIPRODUZIONE RISERVATA