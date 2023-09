Genetica, gli Usa investono ancora 

Gli Stati Uniti investono in Sardegna per una ricerca sull’Alzheimer e Lanusei sarà parte del progetto. La notizia è arrivata ieri mattina, quando il Consiglio nazionale delle ricerche ha i ragazzi dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci per festeggiare il suoi primi 100 anni, con una giornata che ha voluto stimolare le riflessioni sulle potenzialità della scienza e del pensiero critico.

La giornata

Ieri mattina, nell’aula magna della scuola, autorevoli esponenti dell’ente che a Lanusei ha investito nello studio Progenia, hanno incontrato gli studenti, con un focus sulla genetica. Tra gli speaker, il primo allievo di James Watson, il professor David Schlessinger del National Institute of Health-National Institute on Aging, che ha sostenuto il sogno di un suo giovane collaboratore, Giuseppe Pilia, di attuare in Sardegna, con sede a Lanusei, il progetto Progenia, nello studio della genetica associata all’invecchiamento. E ora sta lavorando a una ricerca sull’Alzheimer. «Sino a oggi il progetto -ha detto Schlessinger - si è dimostrato molto produttivo, si continua con uno studio di 800 tratti. Quanto all’Alzheimer attendiamo scoperte importanti. Siamo all’inizio, però la popolazione di questo territorio dà alcuni vantaggi sullo studio, per via di caratteristiche particolari dei genomi. Si può studiare l'eziologia della malattia senza le complicazioni di alcuni genomi, e questo semplifica l’analisi. Per i primi risultati bisognerà attendere 3 o 4 anni».

La giornata

Ad accogliere il parterre dei ricercatori dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica, il dirigente scolastico Giovanni Marcello che ha visto nell’incontro un momento di crescita per i suoi ragazzi. «Siamo orgogliosi che il Cnr abbia voluto condividere con la scuola i 100 anni dell’istituto. Chissà che qualche studente non possa diventare un ricercatore, con l’augurio che questo incontro possa essere uno spunto per il futuro di tanti di voi».

Dopo i saluti di Marcella Devoto, direttrice Irgb, del professor Schlessinger, la dottoressa Maria Serra dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica di Sassari ha raccontato i 100 anni del Cnr, le potenzialità della scienza, la potenza della condivisione e del confronto nel mondo della ricerca. Il testimone è poi passato alla dottoressa Silvia Naitza, che ha iniziato la platea alla genetica, e alla dottoressa Laura Crisponi che invece si è dedicata alle malattie rare. A parlare del progetto Progenia il dottor Edoardo Fiorillo, e della genetica applicata allo studio dei tumori la dottoressa Silvia Tore, del’Irgb Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA