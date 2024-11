Generazioni unite da musica e moda   

La sfilata di moda degli anni 50 e 60 ha chiuso nei giorni scorsi la rassegna in piazza IV Novembre “Musica e balli in piazza”, organizzata dal Comune assieme alla cooperativa sociale Laurus. Ancora una volta si è puntato a unire le generazioni giovani e anziani, facendo sfilare in passerella bambini e adulti giudicati da un folto pubblico anche questo di età diverse. La serata è stata aperta dal Musichiere, il famoso gioco degli anni 60 con premi finali per i vincitori.

Si riparte a Natale

«È stata l’ultima giornata ma soltanto per la prima fase», assicura Sara Fiori della cooperativa Laurus, coordinatrice del centro socio educativo intergenerazionale di piazza IV Novembre, «contiamo infatti di ripartire con una nuova programmazione per il periodo di Natale. Il bilancio, è buono, soprattutto per halloween abbiamo avuto tantissima gente. E siamo contenti di essere riusciti proprio a unire le generazioni, anziani e giovani».

Rinasce la piazza

Lo scopo, anche questo riuscito, era anche quello di far rinascere piazza IV Novembre uno degli spazi più frequentati della città, soprattutto dagli anziani che si riuniscono mattina e sera quando le condizioni meteo lo permettono, per giocare a carte e chiacchierare accompagnati dalla musica anni ‘60 delle radioline.

Nelle scorse settimane la piazza ha ospitato oltre alla festa di halloween, il mercatino delle pulci dei bimbi e la serata dei cantadoris.

