“Generazione romantica” (sotto pandemia di Covid) 

Come esistono infinite declinazioni dell’amore, così la cinepresa non conosce limiti nel catturare la vivacità di questo sentimento. Nel panorama orientale, opere come “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai dimostrano quanto si possa esplorare il tema in modo poetico ed esaustivo, ponendo attenzione agli istanti rubati, agli sguardi sfuggevoli e alle vicinanze appena accennate. A conoscere bene questi aspetti è il maestro Jia Zhangke, esponente della sesta generazione del cinema cinese e abile osservatore della contemporaneità. Nel suo “Generazione romantica”, attraverso il filo rosso delle relazioni amorose, mostra con lucidità in che modo il Paese asiatico ha saputo trasformarsi, preservandosi al contempo da un lento deperimento.

La storia

Nel 2001, a Datong, nel nord della Cina, Qiao Qiao e Guo Bin iniziano un rapporto sentimentale. Lei lavora come modella per un centro commerciale, mentre lui fatica nel trovare un’occupazione che lo soddisfi. Prima di partire a caccia di nuove opportunità, Guo Bin decide d’interrompere il fidanzamento. Il dolore della separazione spinge Qiao Qiao a intraprendere un viaggio in cerca di sé stessa, attraversando una terra dove la cultura millenaria sopravvive tra i ruderi delle città, gli edifici affollati e le lotte quotidiane della gente comune. Ai messaggi telefonici senza risposta si contrappone la lenta, silenziosa cura del proprio io ferito, mentre il tempo avanza e lo scenario intorno cambia drasticamente, lasciando intravedere, qui e là, i frammenti di un’immutabilità che solo chi sa guardare oltre l’apparenza riesce a cogliere. Quasi come un esempio di cinematografia pura - senza aggrapparsi troppo alle istruzioni della sceneggiatura - la pellicola sfugge alla linearità del racconto per far spazio a una sintesi dove s’intrecciano differenti linguaggi, componendo un mosaico di sequenze statiche, narrazione e documentario. In questa cornice essenziale ed immediata, le riprese sono affidate quasi esclusivamente alla mano libera. Gli effetti visivi compaiono sporadicamente, con interventi ben calibrati in slow motion, dissolvenze e sovrapposizioni, capaci di generare sfumature di senso altrimenti inaccessibili. Nella Babele che irrompe sullo schermo, i due protagonisti si muovono in uno scambio che ricorda quello di un film muto, dove la spontaneità dei gesti e l’autenticità del contesto esprimono, senza parole superflue, l’intero spettro delle loro emozioni.

Le scelte di stile

Tra le tematiche emergenti si distinguono le marcate differenze di genere nei legami di coppia, le discriminazioni di classe e territoriali, la mercificazione dei riti e la durezza delle misure precauzionali durante la pandemia di Covid. Su quest’ultimo aspetto colpisce la scelta di far coincidere il tempo della storia con quello delle riprese: un’operazione che ricorda quella vista in “Boyhood” di Richard Linklater, dove il trascorrere reale degli anni si riflette sulla crescita degli stessi attori, adattando di volta in volta anche lo stile alla mutevolezza dell’epoca. Un’impresa che ha richiesto una vita per compiersi, e che diversamente non avrebbe mai ottenuto la stessa forma: il risultato colpisce per la grazia di un tocco che attrae senza imposizioni e per la varietà di un insieme che - tra caos e metamorfosi - esibisce una realtà soverchiante, capace di eccedere i propri stessi limiti.