13 settembre 2025 alle 00:52

Generazione Einstein, primi passi 

Un’intera generazione di studenti sardi potrebbe crescere con lo sguardo rivolto alle stelle, ma i piedi ben piantati nella propria terra. È con questa visione che nasce “Generazione Einstein”, la nuova associazione fondata da un gruppo di docenti e cittadini per accompagnare il progetto dell’Einstein telescope, il futuro osservatorio europeo per le onde gravitazionali, la cui possibile sede è l’ex miniera di Sos Enattos, a Lula.

L’associazione, fondata da Paola Demuro, fisica ed ex assessora alla Pubblica istruzione del comune di Nuoro, e Carlo Andrea Pensavalle, ricercatore dell’Università di Sassari, si propone di costruire un legame stabile tra scuole, comunità e mondo della ricerca, per fare dell’Et non solo un’infrastruttura, ma un’opportunità culturale e formativa per tutta la Sardegna.

Tra le attività dell’associazione conferenze, laboratori nelle scuole, una mostra itinerante, l’istituzione della giornata dell’Et e la formazione di studenti-ambasciatori. L’associazione sarà aperta all’adesione di istituzioni e cittadini.

Un progetto che guarda al cielo, ma parte dalla scuola: perché la scienza, quando è condivisa, può diventare radice e futuro di un territorio.

