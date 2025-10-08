«Generazione di fenomeni» 

«Sta venendo su una generazione eccezionale». Prende spunto dalla doppietta mondiale della pallavolo italiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per allargare l'orizzonte e fare un elogio ai giovani italiani. Non solo quelli che tra Bangkok e Manila hanno schiacciato il pallone a terra per diventare campionesse e campioni del mondo nello stesso anno. «Siete stati formidabili, complimenti e grazie ancora per le emozioni che avete trasmesso», ha detto Mattarella ricevendo le azzurre di Velasco e gli azzurri di De Giorgi nel volley-day, aperto al Quirinale e chiuso a Palazzo Chigi, con un passaggio a Porta a Porta. «Vorrei estendere il saluto a chi non può esser stato presente oggi qui con noi, al capitano Simone Giannelli, che ringrazio per la lettera inviatami, a Myriam Sylla, ad Alessia Orro, a Roberto Russo e a Yuri Romanò. Sono molto contento per la presenza di Daniele Lavia, che ha partecipato anche lui al Mondiale con cuore e mente. Il percorso di queste due squadre è stato straordinario e pieno di fascino», le parole di un commosso Mattarella, dichiarato tifoso della pallavolo, che tra i premi del successo ha riconosciuto a tutti gli atleti «quello di aver avvicinato tanti giovani allo sport, non solo il vostro, e questo è un grande contributo per il nostro Paese».

I leader

Tra i tanti ringraziamenti, uno speciale ai due ct, Velasco e De Giorgi, oggetto di ammirazione «per la loro calma nel dare consigli nei time out» nei momenti più concitati. E al tecnico delle azzurre, un grazie particolare. «Ho applaudito Velasco - le parole del Capo dello Stato - quando alcuni giorni fa si è scagliato contro la mia generazione, o anche quella successiva, che critica sempre i giovani: sono perfettamente d'accordo, sta venendo su una generazione eccezionale. Tra le vostre ricompense - ha aggiunto Mattarella - c'è anche aver spinto tanti giovani a fare sport: è un contributo importante al nostro Paese e aggiunge valore ai vostri successi». Mattarella ha ricevuto in dono da azzurri e azzurre le medaglie mondiali, le maglie, il pallone e una cravatta. Ma un dono virtuale sono state anche le parole di Velasco, nel suo incontro: «In tempi in cui le divisioni vanno per la maggiore, nella convinzione che la propria idea sia l'unica valida, lo sport è una palestra di democrazia, perché conviviamo nelle diversità: le azzurre del volley sono un esempio, in questo».

Palazzo Chigi

«Ci avete regalato delle emozioni straordinarie, siamo fierissimi. Questo è il Tricolore originale che conserviamo qui, per il quale voi avete combattuto e noi abbiamo tifato», ha detto un'ora più tardi Giorgia Meloni, ricevendo il gruppone della pallavolo a Palazzo Chigi, con tanto orgoglio e un pizzico di autoironia: «Non mi vorrei avvicinare che faccio una figuraccia», ha scherzato Meloni, davanti ai giganti del volley. Felice di esserci il ct degli azzurri, De Giorgi: «Voglio rivelare le tre parole simbolo che abbiamo detto prima di semifinale e finale, “divertitevi, lottate e resistete”. Il vice capitano azzurro, Simone Anzani. «Un onore essere qui a nome di Giannelli. Ripetersi non è mai facile ma noi ci siamo riusciti. Dedichiamo la nostra vittoria all'Italia, certi che questo successo possa ispirare le nuove generazioni».

