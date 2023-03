Generale prosciolto: chiuso il caso dei carabinieri 

Ultimo atto per la maxi inchiesta (con fascicoli aperti a Sassari e Roma, anche dalla Procura militare) su decine di militari dell’Arma in servizio nel Nord Sardegna. Il gup di Roma, Daniela Caramico D’Auria, ha prosciolto perché il fatto non sussiste il generale, ex comandante dell’Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, difeso dagli avvocati Fabio Lattanzi e Carlo Bonzano. Del Sette era imputato per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio insieme al militare, Gianni Pitzianti, difeso dalla penalista Anna Maria Busia. Secondo la Procura militare, Del Sette, «violando i doveri inerenti alle funzioni ed al servizio, dopo averlo appreso dal colonnello Giovanni Adamo, comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, rivelava a Gianni Pitzianti, segretario nazionale Cocer, che il tenente colonnello Giuseppe Urpi ed il tenente colonnello Domenico Savino, erano sottoposti ad indagine penale». Per il gup non c’è stato alcuna violazione del segreto istruttorio.

La penalista Anna Maria Busia commenta: «Ora attendiamo le motivazioni della decisione. Di sicuro è l’ultimo atto di una vicenda che ha dell’incredibile». L’avvocatessa si riferisce ai numerosi fascicoli aperti a Sassari e Roma che ipotizzavano una sorta di ammutinamento generalizzato contro il Comando provinciale di Sassari dell’Arma, si parla di decine e decine di carabinieri indagati e prosciolti , tra questi i generali Paolo Nardone, comandante della Legione Carabinieri Sardegna sino alla fine del 2017, Antonio Bacile (predecessore di Nardone) il “sindacalista” dell’Arma, Gianni Pitzianti, altri ufficiali come Salvatore Cagnazzo, Domenico Savino e Giovanni Urpi, tutti in servizio nel Nord dell’Isola.

