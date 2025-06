Genera Festival Così il giornalismo sale in cattedra 

Il giornalismo insegnato agli studenti sul campo, come si faceva una volta. Alghero ospiterà dal 12 al 15 giugno il Genera Festival che quest’anno ha per tema “La libertà di scegliere”. Sono 12 gli eventi nei quattro giorni calendarizzati, 16 gli ospiti e 3 le sedi (Villa Maria Pia, Lo Quarter e le Tenute Sella & Mosca) nel programma organizzato da Genera Associazione Culturale (ETS) e studiato dal direttore artistico Giampaolo Cassitta. Laboratori e incontri con grandi firme del giornalismo dei vari settori, dalla cronaca allo sport (con approfondimento su Gigi Riva), dalla gastronomia all'ambiente, e ancora presentazione di libri e anche intervalli musicali. Di tutto questo 25 studenti saranno chiamati a prender nota e scrivere dei pezzi come in una redazione. Il Festival rientra nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio.

Sono stati resi noti anche i nomi dei vincitori del Premio Giornalistico della Sardegna: Osvaldo Bevilacqua e Francesca Oliva (Premio Sardegna), Marino Bartoletti (Sezione Sport), Paolo Piras (Sezione Cronaca), Sigfrido Ranucci (Premio “Piero Mannironi”), Tonino Oppes (Premio “Manlio Brigaglia”), Antonio Paolini (Sezione Giornalismo enogastronomico), Igor Tuveri (Sezione Giornalismo e Fumetti), Silvia Vaccarezza (Sezione Viaggi e Turismo ), Luigi Manconi (Premio “Peppino Fiori”) e Michele Mirabella per la Sezione Scienze, Salute e Benessere ( g.m. ).

