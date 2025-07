Gendarmi francesi di pattuglia con i carabinieri 

Gendarmi francesi al fianco dei carabinieri. Si era già fatto l’estate scorsa e l’esperienza si ripete quest’anno, durante la stagione turistica nel sud dell’Isola, come prevede un accordo bilaterale tra Italia e Francia per la cooperazione internazionale.

In città tornano dunque le pattuglie miste carabinieri-Gendarmeria, la cui cooperazione fa parte del più ampio programma europeo di sicurezza partecipata nelle aree a vocazione turistica. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani sia per i numerosi visitatori francesi presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste saranno operative a Cagliari e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati. Il contributo del gendarme francese permetterà non solo di agevolare la comunicazione con i turisti connazionali, ma anche di migliorare il coordinamento informativo tra autorità italiane e francesi, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità consolare.

È un’attività congiunta di prossimità internazionale, basato su fiducia reciproca, interoperabilità e assistenza ai cittadini europei nei Paesi ospitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA