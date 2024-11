Gendarmi arrestati, la rabbia di Parigi: «Questo è troppo» 

Gerusalemme. Israele e Francia sempre più ai ferri corti. Un nuovo incidente diplomatico si inserisce nelle tensioni che da settimane inaspriscono i rapporti tra Benyamin Netanyahu ed Emmanuel Macron, reo agli occhi del premier israeliano di aver invocato a più riprese un embargo delle armi che lo Stato ebraico usa a Gaza a danno dei civili. Due gendarmi francesi sono stati arrestati - sebbene brevemente - dalla polizia israeliana, proprio durante la visita del ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Noel Barrot, che ha denunciato «una situazione inaccettabile». Per protesta il Quai d'Orsay ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore di Israele in Francia.

Tutto è cominciato quando la polizia è entrata «armata» e «senza autorizzazione» nel Santuario di Eleona, un sito gestito e amministrato dalla Francia sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme Est, come ha riferito lo stesso ministro che a quel punto si è rifiutato di entrare sino all’uscita degli agenti armati. Quando la delegazione ha lasciato la zona - ha poi spiegato il Quai d'Orsay in una nota - «due dipendenti del Consolato francese a Gerusalemme sono stati arrestati dalla sicurezza israeliana, pur essendo agenti con lo status diplomatico. Sono stati rilasciati dopo l'intervento del ministro». Il brusco arresto è stato filmato e postato su X da un giornalista sul posto: «Ne me touche pas (non toccarmi)», intima uno dei due francesi prima di essere messo a terra da un agente israeliano ed essere portato via in macchina, le mani legate.

«Questi comportamenti non sono accettabili. La Francia li condanna con vigore, tanto più che giungono in un contesto in cui Parigi fa tutto il possibile per adoperarsi in favore di una de-escalation delle violenze nella regione», ha insistito il ministero francese. «Il sito di Eleona - ha poi affermato Barrot - non solo appartiene alla Francia da oltre 150 anni, ma il nostro Paese ne assicura la sicurezza e la manutenzione con enorme cura».

A stretto giro la replica di Tel Aviv, secondo cui «Le procedure di sicurezza erano state chiarite in precedenza nelle discussioni preparatorie con l'ambasciata di Francia in Israele», si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri.

