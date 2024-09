Gemellati sotto il segno della Skyrace 

Un nuovo gemellaggio sportivo tra la Skyrace Villacidro e il Trail del Marguareis di Chiusa di Pesio. L’accordo siglato nel palazzo municipale del Comune in provincia di Cuneo rappresenta l’inizio di una collaborazione tra i due territori distanti dal punto di vista geografico ma legati dallo sport e dall’amore per i paesaggi naturali. A firmare sono stati Marco Erbì, assessore al Turismo e sport di Villacidro, Claudio Baudino, sindaco di Chiusa di Pesio, e Armando Erbì, consigliere dell’ente Aree protette Alpi marittime: alla cerimonia erano presenti i rappresentati dei sodalizi coinvolti: Gabriele Pascon, Fabio Cavallo e Riccardo Lussignoli.

«Sono stati due giorni molto intensi e produttivi», riferisce l’assessore Erbì: «Ho avuto modo di toccare con mano il lavoro di promozione e il sistema legato ai servizi turistici portato avanti a Chiusa di Pesio. Torno con un bagaglio di rapporti e conoscenze che mi hanno permesso di iniziare a mettere le basi per una collaborazione seria e duratura». Alla base ci sono i percorsi per mountain bike, il trekking e il cicloturismo: «Su questo stiamo lavorando – riprende Erbì – senza dimenticare l'aspetto storico culturale. È giunto il momento di iniziare una nuova fase: turismo ambientale, sportivo e culturale devono procedere all’unisono essendo un potenziale per la nostra economia territoriale».

