gemellaggio vela-rally 

La pazza idea di Pirelli, il “gemellaggio” tra eccellenze - i piloti del mondiale Rally Wrc e l’equipaggio di Luna Rossa - è una spettacolare realtà. Una due-giorni indimenticabile, aperta ieri a Capoterra, quando i plurititolati Thierry Neuville (Hyundai Motorsport) e Sebastien Ogier e Lorenzo Bertelli (Team Gazoo Toyota) hanno regalato al Team Prada Pirelli di Luna Rossa, capitanato da Max Sirena, un giro a bordo della Hyundai i20 Wrc del 2021 e della nuovissima Toyota Yaris Gr Rally1 del 2024. E oggi Luna Rossa ricambierà, coi piloti del mondiale in versione grinder sulla barca a vela più amata d’Italia.

«Al gruppo Pirelli è venuta questa idea per sottolineare che siamo l’eccellenza in due sport molto diversi ma accomunati da passione, tecnologie all’avanguardia e amore per la velocità», ha sottolineato il sardo Terenzio Testoni, rally team manager Pirelli (sponsor di Luna Rossa e fornitore del Wrc). La presenza del pilota Lorenzo Bertelli, figlio di Patrizio e Miuccia Prada, nel team Toyota, aiuta.

Entusiasta Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa: «Parliamo auto da corsa e barche a vela, due diversi oggetti da competizione che tuttavia hanno molte affinità dal punto di vista della competitività e della complessità del mezzo. Oggi nelle auto da rally c’è molta aerodinamica, tecnologia ed elettronica, tante similitudini con le barche di Coppa America. Questa iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, la cosa bella è la gran voglia di questi piloti pluricampioni del mondo di sperimentare in barca con noi e viceversa».

Dall’area di Baccalamanza, oggi ci si sposta a Cagliari, base di Luna Rossa. «Abbiamo chiesto un’autorizzazione alle autorità competenti, qualora ci fosse troppo mare per star fuori, navigheremo interni al porto, in modo tale da far provare ai piloti l’emozione. Useremo la AC40, perché la nuova è troppo grande per essere impiegata in porto». E, a proposito del nuovo AC75, appena varato, Sirena è soddisfatto: «Sta andando molto bene, le prime navigazioni sono molto positive e siamo contenti: quando vari una barca nuova ci sono molte aspettative, non sempre storicamente tutto è andato come ci si aspettava. Invece i primi feedback sono molto, molto positivi». E su Lorenzo Bertelli, chiosa: «È appassionato di motori fin da piccolo, sono nel suo dna, partecipa anche a gare nel Wrc e, visto che riesce ad arrivare tra i primi 10, vuol dire che un po’ di talento ce l’ha: nello sport non ti puoi improvvisare».

