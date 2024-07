Gemellaggio tra volontari 

Il Consorzio industriale di Villacidro è il campo base per il gemellaggio tra la protezione civile locale e quella dell'Emilia-Romagna. Quattro settimane di attività, diciannove volontari che si alternano nelle operazioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza antincendio nel territorio.

«Il gemellaggio rappresenta per Villacidro un elemento di grande prestigio e supporto, soprattutto d’estate quando il nostro territorio è maggiormente esposto al rischio di incendi», sottolinea il sindaco Federico Sollai. «È il secondo anno in cui si svolge questo gemellaggio. Per noi volontari un’esperienza faticosa ma soprattutto positiva grazie allo scambio dal punto di vista metodologico e umano», aggiunge Barbara Ferrau, presidente dell’associazione volontari soccorso ambulanza Villacidro. «Grazie ai volontari che si sono occupati dell’accoglienza e del coordinamento locale delle squadre dell’Emilia Romagna, il loro supporto è stato fondamentale», conclude Sollai.

