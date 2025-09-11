VaiOnline
Santa Teresa Gallura.
Gemellaggio siglato sulle Bocche di Bonifacio 

Il patto di gemellaggio tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio è stato firmato ieri mattina sulla nave di linea della Moby, Bonifazziu, dalla sindaca Nadia Matta e dal collega, Jean Charles Orsucci, tanto nei testi in italiano e francese quanto in in gallurese e corso, a sottolineare non solo le indubbie appartenenze nazionali ma anche le identità locali, peraltro linguisticamente e culturalmente molto vicine tra loro. Con il gemellaggio i due comuni dirimpettai si prefiggono di voler instaurare «rapporti fraterni e continuativi nell’ambito della cultura, della lingua, dello sport, del turismo, della scuola, del commercio e della cittadinanza europea». Questo gemellaggio, in effetti, altro non è che il naturale sviluppo di rapporti instauratisi da tempo, tramite incontri e scambi, tra associazioni, istituzioni e cittadini, finalizzati a promuovere e valorizzare tanto le tradizioni locali e quanto la lingua. Basti pensare al pluridecennale Premio di Poesia Corso-Gallurese “Lungoni”. Ma ci sono da ricordare anche i rapporti economici, turistici e commerciali tra le due comunità, ed i tanti rapporti parentali. La delegazione bonifacina oltre che da sindaco e assessori era composta dal deputato della Corsica del Sud, da un assessore della Regione Corsa e dal rappresentante della Comunità dei Comuni.

