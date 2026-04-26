Gemellaggio nel segno della pace 

Mentre nel mondo soffiano venti di guerra e le cronache raccontano di conflitti e popoli in fuga, la memoria del passato si fa più urgente. Ottant’anni fa, nel cuore della Seconda guerra mondiale, c’era chi si opponeva al terrore nazifascista con gesti silenziosi di solidarietà.

Una di queste storie lega Segariu e Quinto di Treviso nei destini di Luigi Lai e Alfredo Feletti, raccontati da Fausto Pajar in “Soffitte del Nordest” attraverso i ricordi di Maria Jolanda Feletti. Negli ultimi mesi del conflitto, tre fratelli di Maria sono al fronte e da tempo non arrivano notizie nella casa di famiglia, tra Quinto e Zero Branco. È lì che suo padre incontra un giovane sardo, nascosto nei campi dopo essere sfuggito a un rastrellamento: si chiama Luigi Lai.

I Feletti decidono di accoglierlo e, per proteggerlo, gli fanno indossare gli abiti di uno dei figli lontani: Alfredo. La paura è costante. Maria ricorderà l’angoscia di una perquisizione tedesca evitata per caso mentre Luigi era al cinema: «Se viene a casa adesso, lo vedono di sicuro – si legge nel racconto- È sardo, riccioluto e moro».

Alla fine dell’aprile 1945 fa ritorno a casa Beppino Feletti e, venti giorni dopo, rientra anche Alfredo. L’incontro tra i due giovani svela una coincidenza straordinaria: mentre Luigi veniva nascosto a Quinto, Alfredo era stato accudito dalla madre di Luigi, Carolina. «È stato il più bel giorno di guerra», racconterà Alfredo, ricordando il pane appena sfornato e il vino condiviso a Segariu. A rendere viva questa memoria è la voce di Antonella Lai, figlia di Luigi: «Alfredo si sedeva davanti alla finestra e guardava il campanile di San Giorgio. Quando salgo in soffitta, guardo nella stessa direzione e lo immagino lì». San Giorgio Martire è il patrono di entrambi i paesi, quasi a suggellare questo legame.

Le due famiglie rimasero in contatto negli anni, fino a incontrarsi di persona. Un ricordo prezioso, custodito idealmente in soffitta, che racconta una Resistenza non solo armata, ma anche umana. Il 3 ottobre 2022, nella Giornata internazionale dell’accoglienza, le biblioteche di Segariu e Quinto di Treviso si sono unite, virtualmente, in un gemellaggio culturale.

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