Gemellaggio folk col coro trentino 

Si rinnova il gemellaggio tra il coro Serpeddì di Sinnai e il coro Catinaccio di Bolzano. L’occasione è il congresso organizzato da Uil Pensionati Sardegna, Uil pensionati del Trentino e Ada Sardegna che vivrà la sua giornata più intensa sabato alle ore 19,30 nel museo comunale Mua di Sinnai con il concerto “Arte senza età in autonomia”.

Nell'occasione, si esibiranno i due cori per suggellare il gemellaggio tra Uilp della Sardegna e del Trentino.Il tema del congresso è “Autonomia e diritti della persona” con l’obiettivo di avvicinare due realtà molto distanti tra loro, esprimersi, ascoltarsi, in modo da mettere in comune esperienze virtuose nel campo del welfare sociale. Il coro Catinaccio di Bolzano è stato ospite a Sinnai anche nel 2021. (r. s.)

