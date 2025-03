Gemellaggio di ferro nel nome di un ponte 

In comune hanno un ponte di ferro e l’origine dei rispettivi sindaci. Sebbene a Tortolì la struttura metallica sia soltanto un ricordo, comunque sempre attuale nel lessico popolare, per l’amministrazione di Marcello Ladu è un valido motivo per siglare un patto d’amicizia ufficiale con il Comune di Mezzanino, centro nel cuore del Pavese, amministrato da Adriano Piras, nato e cresciuto a Tortolì prima di emigrare in cerca di fortuna. Una struttura in acciaio (Ponte della Becca), che collega la parte Nord della provincia di Pavia con l’Oltrepò, identifica Mezzanino. Insiste sulla confluenza del Ticino nel Po, è stata inaugurata nel 1912 e ricostruita nel 1950. Il ponte di ferro di Tortolì era stato messo in posa nel 1906 ed è resistito fino al 1993 quando, a causa alla violenta alluvione aveva provocato danni e distruzione in seguito allo straripamento del Rio Foddeddu. L’origine dei sindaci e la storia comune dei due ponti di ferro sono le fondamenta di un gemellaggio: «Le comunanze - spiegano dalla Giunta Ladu - costituiscono motivi che inducono le due amministrazioni a voler stringere un patto d’amicizia quale vincolo permanente di fraternità e cooperazione solidale. Entrambi i Comuni, pur essendo fisicamente e geograficamente distanti, sono uniti nella volontà di promuovere e favorire l’incontro delle rispettive popolazioni». (ro. se.)

