Gemellaggio di 40 giorni con i volontari del Nord Italia 

Dopo 40 giorni di attività si è chiuso il gemellaggio tra le associazioni della Protezione civile del Basso Sulcis e alcune associazioni del Nord Italia.

Dal 9 luglio l'associazione Odv di Terraseo è stata impegnata nella gestione e nella logistica del campo Base di Mitza Justa a Perdaxius, «dove in questo periodo di gemellaggio – racconta il presidente Paolo Mei – abbiamo ospitato decine di volontari provenienti da diverse colonne mobili nazionali, tra cui i volontari di Palazzago, che già lo scorso anno avevamo avuto modo di conoscere e di ospitare». Il presidente dell'associazione di Palazzago Manuel Maggion spiega che «è stato un piacere poter tornare in questa terra e continuare con il gemellaggio. Ritengo che sia stata una bella esperienza, grazie all'impegno di tutte le persone che hanno collaborato». Gioele Aramini vicepresidente, racconta: «Abbiamo avuto la possibilità di ospitare il Corpo Aib Piemonte, l'associazione nazionale Autieri d’Italia (Anai) e l'associazione nazionale Alpini (Ana). Gli ospiti, ci hanno trasmesso tecniche di intervento, così come noi abbiamo fatto con loro». Mei aggiunge che «sia per noi sia per gli ospiti, è stata un'esperienza molto positiva, sia dal punto di vista personale che professionale. I volontari del Nord Italia, hanno inoltre visitato alcune altre sedi territoriali di associazioni della protezione civile, del S ud Sardegna, hanno apprezzato il territorio e la nostra cucina tradizionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA