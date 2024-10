Gemellaggio con una città delle Azzorre 

Presentato a Tratalias il progetto “Islas del Mar” nella sala del museo del Territorio nel vecchio borgo. «Un’iniziativa che mira a valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e culturale – spiega il sindaco Emanuele Pes - promuovendo il territorio attraverso un'ottica sostenibile e inclusiva. Sono state illustrate le principali tappe del progetto, oltre gli obbiettivi e le prospettive di sviluppo per il futuro». La prossima tappa prevede un gemellaggio con la città portoghese di Velas, nelle isole Azzorre. Sono iniziate le riprese per la realizzazione di un documentario da proporre, in cui saranno presenti le principali attrattive storico culturali del territorio di Tratalias, come le domus e i nuraghi, ma anche le tradizioni enogastronomiche, come l’ultima bottega di panificatori presenti nel vecchio borgo medioevale. «Questo documentario – continua Pes – verrà fatto girare nei vari meeting e andrà a valorizzare le piccole realtà presenti nelle isole minori». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA