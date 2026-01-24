VaiOnline
Tertenia
25 gennaio 2026 alle 00:24

Gemellaggio con un paese lombardo 

È un legame profondo quello che unisce i comuni di Tertenia e Uboldo. Correvano gli anni Cinquanta, quando molti terteniesi costretti a emigrare in cerca di nuove opportunità di lavoro e di vita trovarono casa nel comune lombardo in provincia di Varese noto per essere un paradiso dell’arrampicata. Un rapporto costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Che viene suggellato con un gemellaggio, un patto di amicizia approvato all'unanimità nell'ultimo consiglio comunale.

Tertenia crede molto in questo legame e intende renderlo solido e partecipato. «Oggi siamo di fronte alla seconda e alla terza generazione: figli e nipoti dei terteniesi emigrati o nati dall’unione tra terteniesi e lombardi, che portano con sé una doppia identità culturale - dice il sindaco di Tertenia Giulio Murgia - un legame che si è rafforzato ulteriormente con tanti cittadini di Uboldo e dell’intero Saronnese che hanno scelto Tertenia come meta privilegiata per le proprie vacanze, innamorandosi del nostro territorio. Molti di loro hanno acquistato casa casa».

L’obiettivo di questo patto tra il paese ogliastrino e quello del Varesotto è rafforzare lo scambio culturale, valorizzare le rispettive tradizioni e costruire nuove opportunità di crescita comune. Con la deliberazione nei prossimi giorni del consiglio comunale di Uboldo, guidato dal sindaco Luigi Clerici, si passerà alla firma ufficiale del patto da cui nasceranno tutte le iniziative culturali e di collaborazione tra le due comunità.

