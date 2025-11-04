VaiOnline
Tortolì.
04 novembre 2025 alle 01:20

Gemellaggio con Ponza, tre giorni di festa ad Arbatax 

È trascorso ben più di mezzo secolo da quando ad Arbatax sono sbarcati i primi ponzesi. Erano arrivati sulle coste sarde per motivi commerciali, portando da queste parti il mestiere della pesca e la passione per il mare e fondando la Cooperativa dei pescatori costituita il 14 novembre del 1944 nello stagno di Tortoli. La popolazione ponzese di Arbatax, con i sui discendenti, ha conservato un forte legame con le proprie origini, unita soprattutto dalla comune devozione a san Silverio, il Papa martire molto amato nell'isola di Ponza legata a doppio filo alla comunità ponzese di Arbatax che non ha mai tagliato il cordone ombelicale che la lega all'isola di origine. Legame rafforzato con le visite incrociate degli amministratori comunali. «Lo scopo principale del gemellaggio è favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le due comunità», spiegano dalla Giunta Ladu. Il prossimo fine settimana il gemellaggio diverrà ancora più solido. Il Comune di Tortolì ha delegato alla Pro Loco Rocce Rosse l’organizzazione della cerimonia ufficiale di gemellaggio che comprende il giuramento di fraternità da parte dei rappresentanti delle due municipalità. Sabato ad Arbatax si svolgerà la celebrazione religiosa e la processione in onore di san Silverio. Per i tre giorni di festa, l’associazione ha beneficiato di un finanziamento di 6mila euro. (ro. se.)

