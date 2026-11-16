Un ponte tra Sardegna e Corea del Sud nel segno della storia mineraria e delle nuove opportunità di sviluppo. È questo l’obiettivo del percorso avviato dal Comune di Iglesias con Gwangmyeong, città di 280mila abitanti, con cui si punta a costruire un gemellaggio. L’iniziativa è nata grazie all’associazione Sardinia Meets Korea, che ha favorito i contatti con l’Ambasciata italiana per individuare una città con cui avviare una collaborazione.Matteo Demartis, presidente del Consiglio comunale, è appena rientrato dalla missione istituzionale in Corea del Sud, durante la quale ha incontrato il sindaco di Park Seung-won. «La scelta di Gwangmyeong è collegata al fatto che abbia un passato minerario come il nostro», spiega. «L’obiettivo è lo scambio di pratiche nell’approccio a un territorio post-industriale. Iglesias potrebbe condividere la propria esperienza nel recupero architettonico degli edifici minerari dismessi, mentre Gwangmyeong è un modello per la valorizzazione turistica delle gallerie, come dimostra la trasformazione della sua antica miniera nella Gwangmyeong Cave, oggi importante attrazione». Possibile la visita di una delegazione coreana a Iglesias nel 2027, per la Settimana Santa, per far conoscere la storia, le tradizioni e il patrimonio del territorio.( ma.l. )

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