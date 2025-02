Gemellaggio con Gadoni per il turismo nelle vecchie miniere 

Nel 1812 fu scavata una trincea a Ercurai per la ricerca di minerale piombifero e argentifero. È solo una delle tracce che testimoniano come, nei secoli scorsi, ad Arzana esisteva un’attività estrattiva: Genna Contu, Bruncu Cardosu, Sa Ferrera e Cuccuroni sono le zone dei siti sui quali era forte l’interesse degli imprenditori dell’epoca. Sulle tracce di quel patrimonio, Arzana ha stretto un gemellaggio con Gadoni, centro dove insiste l’area mineraria di Funtana Raminosa. Il gemellaggio promosso dai sindaci e dai parroci Michele Congiu e Fabio Marras è stato suggellato ieri con una visita degli amministratori di Gadoni Francesco Peddio e Antonio Venier. I giacimenti di Arzana non hanno mai dato vita a un’industria mineraria di grande portata, a causa della limitata estensione e consistenza dei giacimenti stessi. Tuttavia, la loro storia è antica e affonda le radici nel 17esimo secolo. Ora il Comune vuole valorizzare i siti convertendoli in punti di interesse turistico. «Le miniere di Arzana - spiega il sindaco, Angelo Stochino - rivestono un ruolo significativo per la storia mineraria della Sardegna. Il loro sfruttamento è documentato sin dal 17esimo secolo e ha lasciato tracce visibili ancora oggi, seppur nascoste dalla vegetazione e dall’abbandono». (ro. se.)

