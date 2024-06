Gemellaggio con Assisi per la festa di sant’Antonio 

Desulo rinnova i festeggiamenti in onore di sant’Antonio abate e fortifica il gemellaggio con Assisi. Dopo la visita in Umbria delle prioresse, nella giornata di domenica, una delegazione del priorato del Piatto di sant’Antonio ha raggiunto il paese del Gennargentu. In un clima di fede e tradizione, la rappresentanza umbra ha aperto la caratteristica processione snodatasi nel centro storico, alla presenza del consigliere comunale Giuseppe Cardinali, giunto nell’Isola in rappresentanza della sindaca Stefania Proietti. Dopo le celebrazioni religiose nella grande piazza della parrocchia, la delegazione è stata accolta in Municipio dal sindaco Gian Cristian Melis, dagli assessori Giannetto Daga e Stefania Frongia insieme al parroco don Marco Marcis e alle prioresse Giovannangela Zanda e Paola Frongia. L’occasione per uno scambio di doni, ragionando su progetti che avvicinino le due realtà sorelle. «Siamo onorati di aver avuto gli amici di Assisi e contraccambiato l’ospitalità offerta alla nostra delegazione a gennaio - dice il sindaco Melis -. Le nostre prioresse sono testimoni della grande fede che da sempre caratterizza Desulo e ambasciatrici dei colori locali. Confidiamo tanto sul turismo religioso anche partendo da queste iniziative». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA