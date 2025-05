Gemellaggio con Alba in omaggio al partigiano 

Una lapide nel comune di Alba ricorda il sacrificio di Albino Mereu, partigiano villagrandese che il 15 aprile 1945 morì eroicamente nella guerra di Liberazione dai nazifascisti. Gli studenti delle scuole medie hanno potuto rendergli omaggio durante un viaggio di istruzione. L'occasione è stato un gemellaggio tra i due comuni. Un viaggio che ha intrecciato storia, cultura e memoria. Dopo una prima tappa a Torino, hanno poi visitato la città nel cuore delle Langhe, dove si sono incontrati e confrontati con i loro coetanei studenti e insegnanti della scuola secondaria. Sono stati accolti da Michele Cauda, presidente dell’Anpi di Alba, e dalle istituzioni locali. Il viaggio è stato occasione per riflettere sulla storia della Resistenza, ricordando il sacrificio del partigiano Mereu. Uno scambio che ha preso avvio già lo scorso 15 aprile, nel giorno dell'anniversario della sua morte, quando una delegazione della città di piemontese e il presidente dell’Anpi sono stati accolti a Villagrande per le celebrazioni in sua memoria. L'accoglienza è stata restituita ospitando gli studenti, accompagnandoli nei luoghi simbolo della Resistenza e nel punto in cui Albino Mereu perse la vita. Dove ora c'è una lapide, il suo sacrificio resta a viva memoria.

