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Monserrato
23 giugno 2026 alle 00:21

Gemellaggio col Senegal, nuova festa 

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Si rinnova il gemellaggio tra Monserrato e la città senegalese di Saint Louis. Ieri mattina, nel corso di un Consiglio comunale celebrativo, maggioranza e opposizione hanno ricevuto la visita di una delegazione guidata da Serigne Mame Mor Mbackè Mourtada, capo spirituale della confraternita musulmana Mouride, che conta milioni di fedeli.

Un’occasione che si ripete fin dal 2010, quando la guida spirituale arrivò per la prima volta a Monserrato, accolto dalla Giunta Sini. In piazza Maria Vergine sono arrivati anche Ngor Ndiaye, ambasciatore della Repubblica del Senegal in Italia, e l’avvocata sassarese Gabriella Marogna, console onoraria per il Senegal, insieme a parte della comunità di fede musulmana della città. Gli ospiti hanno ricevuto dall’amministrazione targhe ricordo di Monserrato. «La comunità senegalese e quella sarda, in particolare monserratina, hanno in comune il profondo rispetto per il lavoro e il sacrificio», ha dichiarato il sindaco Tomaso Locci.

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