Gelo sulla missione di pace vaticana 

Le parole di Francesco sulla pace in Ucraina, durante il volo di ritorno da Budapest, sono state inequivocabili: «Io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica, vediamo... Quando sarà pubblica ne parlerò», ha detto il Pontefice ai giornalisti. Ma se la Santa Sede ha in corso una missione riservata, Ucraina e Russia negano di saperne qualcosa.

Le ipotesi

Lunedì un funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino ha detto alla Cnn di «non essere a conoscenza» di una missione di pace che coinvolga il Vaticano. «Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa», ha aggiunto la fonte. E analogamente, il Cremlino «non è a conoscenza» di una missione di pace del Vaticano per l’Ucraina, ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall’agenzia Tass.

Viene quindi da supporre che la missione vaticana sia in uno stato di elaborazione preliminare, o che al momento agisca a livelli che non coinvolgono ancora i vertici dei due Paesi in guerra. «Credo che la pace si faccia sempre aprendo canali, mai si può fare una pace con la chiusura», ha ripetuto Papa Francesco lunedì nella conferenza stampa in volo. «Invito tutti ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso che ho fatto in genere, l'ho fatto con Orbán e l’ho fatto un po' dappertutto».

La guerra delle cifre

Sul fronte del conflitto, gli Usa si dicono sicuri che la Russia abbia ormai «fallito» l'offensiva in corso dall'inverno, che aveva come obiettivo fra l'altro la conquista di Bakhmut. Non a caso otto nuove brigate d'assalto di soldati ucraini sono state formate per prendere parte alla ormai annunciata e imminente controffensiva.