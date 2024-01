Gelo sul Bonus 110%, niente proroghe 

Niente proroghe, né Sal straordinario. Ma neanche modifiche sulle barriere architettoniche o deroghe per le zone alluvionate. Sul Superbonus non sono possibili interventi di alcun tipo. La priorità è la tenuta dei conti e non lascia spazi di manovra. Per questo, nonostante gli appelli delle associazioni di categoria sui rischi per i tanti cantieri ancora aperti, il Governo ha blindato il decreto all'esame della Camera, stoppando tutte le proposte di modifica parlamentari.

Paure

La decisione era nell'aria e si è concretizzata in avvio di seduta in commissione Finanze alla Camera. Il Governo, presente con i sottosegretari all'Economia Federico Freni e Lucia Albano, ha espresso parere negativo a tutti i 123 emendamenti parlamentari al decreto. La maggioranza ha subito deciso di ritirare le proprie proposte di modifica, lasciando sul tavolo circa una settantina di emendamenti delle opposizioni da sottoporre al voto: una prima decina di modifiche è stata votata già ieri (tutti bocciati, così come - salvo sorprese - dovrebbe accadere per gli altri): i lavori proseguiranno e si concluderanno oggi, con il via libera al mandato al relatore, Guerino Testa (FdI), a riferire in Aula, dove il provvedimento è atteso lunedì. Il decreto, che scade il 27 febbraio, passerà poi in Senato per la seconda lettura.

Il futuro

Il decreto, approvato a fine anno dal consiglio dei ministri, salva i lavori col 110% certificati entro il 31 dicembre, prevede un aiuto per i redditi bassi e limita gli interventi col bonus barriere architettoniche per evitarne l'uso improprio. Non abbastanza però per le associazioni di categorie che, dall'Ance a Confedilizia, che hanno chiesto una proroga o almeno un Sal straordinario per salvare i 40.000 cantieri condominiali incompiuti: l'appello è stato subito raccolto dai parlamentari con emendamenti anche bipartisan, ma poi la perplessità del Mef ha spinto la maggioranza a fare dietrofront. Per il governo questo è tutto ciò che si poteva fare: oltre non si può andare. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo va ripetendo da tempo. La priorità è «l'equilibrio dei conti pubblici», spiega Albano: «in questo momento gli scostamenti che noi troviamo rispetto al definito sono talmente elevati ed aleatori che non consentono alcuna apertura».

