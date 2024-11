Gelo, neve  e vento al Sud Cinque feriti  a Salerno  

Temperature in picchiata, venti forti e fiocchi di neve: ha mantenuto tutte le promesse, l'ondata di maltempo che da ieri sta interessando molte regioni del centro-sud. Momenti di terrore nel campus universitario di Fisciano a Salerno, dove le raffiche di burrasca hanno abbattuto un pino di 15 metri che è poi rovinato su cinque persone. Una di loro, un 25enne di Eboli, è grave.

Freddo e neve in Molise, a quote collinari interessando anche Campobasso. Venti centimetri di neve a Capracotta (Isernia) e sulle vette di Campitello Matese (Campobasso), con la colonnina di mercurio a -3. A Bari il brusco abbassamento delle temperature ha indotto il sindaco Vito Leccese ad aumentare i posti letto al chiuso per le persone senza fissa dimora. Gelo e neve sopra i 600 metri in Abruzzo. In montagna la temperatura ha sfiorato i -10.

Le maggiori criticità nella provincia dell'Aquila. Chiuse al transito numerose strade. Clima polare e neve anche in Calabria, in particolare sulla Sila e sul Pollino. Prima abbondante nevicata sui monti dell'Appennino marchigiano. Le piste da sci di Frontignano, nel comune di Ussita (Macerata), sono tutte completamente imbiancate, ma le precipitazioni nevose durante la notte hanno interessato anche le zone leggermente più a valle.

