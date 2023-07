Gelo Gabbiadini, torna in auge Okereke 

Un saluto all’allenatore che tanto lo ha voluto, poi Jakub Jankto è tornato nel suo limbo. Il centrocampista ceco è un giocatore del Cagliari in pectore: accordo raggiunto col Getafe per l’acquisto a titolo definitivo per poco più di un milione, contratto pronto che legherà JJ ai rossoblù per i prossimi due anni, con opzione per il terzo, a 500mila euro a stagione più bonus vari. C’è tutto, tranne la firma del giocatore. Questione di cavilli burocratici, quelli che inevitabilmente vanno a rallentare le operazioni che coinvolgono federazioni straniere. E allora la firma di Jankto slitta di un altro giorno: inutile fare previsioni, perché ogni momento può essere quello giusto. Come anche per gli altri due acquisti praticamente fatti, ma ancora da inserire nelle trattative in corso. Simone Scuffet e Gaetano Oristanio aspettano solo il via libera per correre a Villa Stuart, sostenere le consuete visite mediche e poi firmare i rispettivi contratti col Cagliari.

Gabbiadini

Un contratto che difficilmente firmerà Manolo Gabbiadini. L’attaccante che piace a Ranieri, l’allenatore con cui il mancino blucerchiato ha trovato le sue stagioni migliori, in questo momento è lontanissimo, quasi irraggiungibile. Complicato accontentare la Sampdoria, che avrebbe bocciato l’ipotesi di uno scambio con Pereiro, ancor di più trovare l’accordo con Gabbiadini e l'agente Pagliari, che non si schiodano dalla richiesta di lasciare Genova solo firmando un contratto di tre anni a cifre superiori al milione. Condizioni che non rientrano più nel modus operandi del Cagliari, che non intende legarsi per tre anni a un giocatore che a novembre soffierà su 32 candeline e, soprattutto, vuole evitare di tornare a gonfiare il monte ingaggi.

Cercasi punta

Ecco perché il ds Bonato è tornato a valutare altre ipotesi, nella ricerca di un attaccante che sappia ricoprire il ruolo di prima e seconda punta, quindi alternativa a Lapadula o suo possibile partner. Sul taccuino del dirigente rossoblù resta così David Okereke, venticinquenne punta nigeriana sotto contratto con la Cremonese. Giocatore giovane, ma già con una buona esperienza di Serie A (65 partite e 14 reti segnate tra Cremonese e Spezia), anche se il Cagliari dovrà battere la concorrenza del Besiktas e spera di portare a più miti consigli la società grigiorossa, che valuta il giocatore 6-7 milioni di euro. Sullo sfondo, attenzione a M’Bala Nzola (26 anni), bomber dello Spezia, che non resterà certo in Liguria in Serie B. Il giocatore piace a diversi club di medio-alta classifica, ma il Cagliari potrebbe inserirsi se le diverse trattative dovessero andare in fumo.

Altre operazioni

Gabbiadini si allontana, mentre con la Sampdoria si tratta sempre per l’esterno sinistro Augello e, in questo caso, le possibilità di riuscita restano alte. Per Augello il Cagliari sarebbe disposto a mettere sul tavolo il cartellino di Barreca e un conguaglio economico. Si tratta anche con Atalanta e Sassuolo, rispettivamente, per Palomino e Ferrari, che si giocano il ruolo di difensore esperto nella retroguardia rossoblù. Così come il Cagliari non molla la presa con la Spal per il play Prati. In uscita, il portiere Ciocci sembra destinato ad andare in prestito al Pescara, trattativa che si sbloccherà con l’arrivo di Scuffet, mentre Pontedera e Taranto si contendono il difensore Boccia.

