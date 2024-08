Gelo di Mosca sul piano di Zelensky 

Mosca. Prima ancora che sia reso noto nei suoi contenuti, il Cremlino gela le aspettative sul “piano di pace” che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole presentare agli Usa. La Russia intende continuare la sua «operazione militare speciale e raggiungerà gli obiettivi», dice il portavoce, Dmitry Peskov. Il ministero degli Esteri condanna la politica «russofobica» degli Usa e annuncia una nuova ondata di sanzioni contro 92 americani ai quali è vietato l'ingresso in Russia: molti i giornalisti.

Le accuse agli Usa

Mosca accusa l'amministrazione di Joe Biden di volere «infliggere una sconfitta strategica a Mosca. «Oltre a leader e funzionari di vario livello di forze dell'ordine e intelligence, ai capi delle aziende del complesso militare-industriale e alle istituzioni finanziarie che forniscono armi all’Ucraina», il divieto d'ingresso riguarda i reporter di «importanti pubblicazioni liberal-globaliste». Tra di loro, 14 dipendenti del Wall Street Journal, cinque del New York Times e quattro del Washington Post.

Il vertice

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato su richiesta dell'Ucraina una riunione dell'Alleanza a livello di ambasciatori con la partecipazione in videoconferenza del ministro della Difesa di Kiev, Rustem Umerov. Sarà sulla situazione sul campo e sulle richieste ucraine di poter utilizzare tutti gli armamenti forniti da altri Paesi per colpire in profondità il territorio russo. Stoltenberg non ne ha parlato, ma ha sottolineato la necessità di «maggiori forniture e più sostegno all'Ucraina» e ha affermato che «gli alleati hanno ribadito che stanno intensificando gli aiuti militari».

L’elenco dei bersagli

Zelensky pensa di inviare a Washington il suo consigliere Andriy Yermak e il ministro Umerov con la lista di obiettivi di alto valore da colpire in Russia, da sottoporre agli Usa. Il presidente ucraino intende sottoporre il nuovo piano per la pace non solo a Biden, ma anche ai candidati Kamala Harris e Donald Trump.

