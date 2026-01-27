VaiOnline
Caso Almasri.
28 gennaio 2026 alle 00:29

Gelo della Cpi su Roma: «È dubbio che cooperi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non più soltanto un caso giudiziario, ma un autentico banco di prova nel rapporto tra l’Italia e la giustizia internazionale. All’indomani della decisione di rinviare Roma davanti all’Assemblea degli Stati parte per la mancata consegna di Almasri, dai documenti della Corte penale internazionale emergono nel dettaglio le motivazioni: il nodo non riguarda solo il dossier sul generale libico, ma la reale disponibilità italiana a cooperare - ora e in prospettiva - senza condizioni.

Le aperture annunciate dal governo verso una gestione più lineare dei rapporti con la Cpi sono state prese in considerazione, ma non ritenute sufficienti: quegli impegni, hanno sottolineato a maggioranza le giudici della Camera preliminare I, restano «subordinati» a paletti precisi - sicurezza nazionale, valutazioni geopolitiche e diritto interno - tali da mettere in dubbio l’idea di una collaborazione «piena». Nel caso Almasri la Corte ha ritenuto che Roma non abbia chiarito fino in fondo né l’impatto dei procedimenti interni che hanno coinvolto i ministri - poi archiviati dal Parlamento - né il possibile ruolo della Corte costituzionale, più volte evocato ma mai formalizzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli