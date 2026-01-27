Gelo della Cpi su Roma: «È dubbio che cooperi» 

Non più soltanto un caso giudiziario, ma un autentico banco di prova nel rapporto tra l’Italia e la giustizia internazionale. All’indomani della decisione di rinviare Roma davanti all’Assemblea degli Stati parte per la mancata consegna di Almasri, dai documenti della Corte penale internazionale emergono nel dettaglio le motivazioni: il nodo non riguarda solo il dossier sul generale libico, ma la reale disponibilità italiana a cooperare - ora e in prospettiva - senza condizioni.

Le aperture annunciate dal governo verso una gestione più lineare dei rapporti con la Cpi sono state prese in considerazione, ma non ritenute sufficienti: quegli impegni, hanno sottolineato a maggioranza le giudici della Camera preliminare I, restano «subordinati» a paletti precisi - sicurezza nazionale, valutazioni geopolitiche e diritto interno - tali da mettere in dubbio l’idea di una collaborazione «piena». Nel caso Almasri la Corte ha ritenuto che Roma non abbia chiarito fino in fondo né l’impatto dei procedimenti interni che hanno coinvolto i ministri - poi archiviati dal Parlamento - né il possibile ruolo della Corte costituzionale, più volte evocato ma mai formalizzato.

