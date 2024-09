Gelmini e Carfagna verso Noi moderati 

La rotta verso Noi Moderati, e quindi verso la maggioranza, è tracciata. A tre giorni dall’addio a Carlo Calenda, ieri Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Giusy Versace hanno incontrato Maurizio Lupi, leader di Nm, per lavorare sulla «possibilità di avviare un percorso politico comune» e rafforzare l'ala moderata del centrodestra. L’ufficializzazione è attesa la prossima settimana. Intanto continua la polemica nata dall’ipotesi di un loro ritorno in Forza Italia. «FI non è né un taxi né un albergo a ore, chi viene deve farlo per lavorare, non per cercare un posto», aveva avvertito il leader Antonio Tajani. E ieri Licia Ronzulli ha rincarato la dose: «Va bene aprire le porte, ma senza svenderci. Soprattutto per chi fino a un minuto prima ci attaccava e infangava il nome di Berlusconi». Della risposta si incarica Carfagna: «Mi dispiace che anche in questa circostanza si siano ripetute espressioni politicamente sciatte, o addirittura volgari straparlando di taxi o alberghi a ore o ingratitudine». Secondo l’ex ministra dei governi Berlusconi e Draghi «non è onesto riscrivere a uso personale la storia del disagio dei moderati italiani dopo la caduta del governo Draghi, soprattutto se a farlo sono gli stessi che allora favoleggiavano addirittura di fusioni con il sovranismo leghista».

