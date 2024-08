Gelido incontro tra William e Harry 

Londra. Una riunione familiare all’insegna del gelo. Così si può definire il ritrovarsi mantenendo le distanze e senza scambiare nemmeno una parola, almeno in pubblico, di William e Harry: entrambi hanno partecipato al funerale dello zio, lord Robert Fellowes, nel Norfolk, Inghilterra orientale, dopo che il duca di Sussex era arrivato in segreto dagli Stati Uniti. L’ultimo capitolo della saga familiare è stato rivelato dai tabloid britannici che hanno ricostruito grazie alle informazioni delle persone presenti i momenti trascorsi dall’erede al trono e dal secondogenito di re Carlo III in occasione della funzione tenuta alla St Mary’s Church di Snettisham. La distanza fisica, anche se i principi si sono ritrovati nello stesso luogo, riflette le persistenti tensioni dentro la Royal Family, in particolare fra i due fratelli, dopo lo strappo di Harry dai Windsor e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan. Il duca di Sussex aveva fatto sapere di non riuscire a partecipare al funerale per poi cambiare idea e partire in aereo da Los Angeles alla volta del Regno Unito in una nuova toccata e fuga, come quelle fatte nei mesi scorsi.

