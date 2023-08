Gelenui, rione vietato alle auto «Ci stanno prendendo in giro» 

«Paghiamo le tasse come tutti, ma siamo ergastolani». I residenti del quartiere Gelenui sono sfiniti. Vivono in pieno centro storico, in un rione che, circondato dagli orti urbani, può godere di una vista su tutta la vallata fino al mare. Tuttavia vico Garibaldi è inaccessibile alle auto, le strade sono strette e ripidissime. Impossibile il passaggio dei mezzi di soccorso che alcuni residenti chiamano spesso per via di seri problemi di salute. Inoltre, le griglie sono ostruite da piante e detriti, materiali abbandonati, pulizia delle strade discutibile. Si può accedere anche tramite le scalette del seminario, che però sono dissestate. Lisetta Contu, ha il marito Pietro costretto a casa da un macchinario che gli garantisce l’ossigeno, per questioni di sicurezza non gli portano più le bombole a casa a mano. Vorrebbe una via che permettesse l’accesso ai mezzi «Ci stanno prendendo per i fondelli e il Comune non si fa vedere. Solo promesse. Non si sa se la proposta del ponticello è stata presa in considerazione. Intanto siamo carcerati. Ursula Klerk ha dovuto chiamare i vigili del fuoco in ausilio del 118 per poter essere soccorsa «Capita di aver bisogno delle barelle, ma come si fa in queste strade? Ci sono anche turisti qui, ma che vergogna è?». Gianni Perotti è l'assessore all’urbanistica: «Avevamo dato delle indicazioni di pulizia e manutenzione, solleciteremo perché si vada più spediti. Il progetto per la scaletta è pronto e prevede il selciato, la caditoia, i sottoservizi, con punti luce. Però, bisogna trovare i fondi, probabilmente Pnrr». (p. cam.)

