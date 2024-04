Gelenui, il rione abbandonato 

Si sentono abbandonati dalle istituzioni, in trappola a casa loro. Ora pensano di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Sono alcuni degli abitanti di Gelenui, rione in pieno centro storico rivitalizzato da residenti arrivati da Italia e Europa, attratti dal panorama e dalla particolarità del quartiere. Ma non sono più in tenera età e con qualche acciacco e quelle che erano le qualità del quartiere sono diventate barriere architettoniche. Le strade sono strette, ripide e malconce, le auto, anche quelle di soccorso, devono fermarsi lontano, le scalette che collegano il quartiere a via Roma, dissestate, piene di erbacce, così come le griglie per la raccolta delle acque. Chiedono da anni una soluzione che non arriva. Lisetta Contu è sfinita. Il marito ottantaseienne deve stare attaccato al respiratore 24 ore su 24 e non riesce a mettere piede fuori di casa: «Ci hanno promesso mari e monti e ancora non abbiamo visto niente. Da mesi non riesco a portarlo a fare una visita perché non ce la fa né a fare le scale né queste salite qua». Le fa eco il marito Pietro: «Abbiamo intenzione di fare un esposto in Procura, vediamo se si svegliano. Ci sono barriere architettoniche che impediscono di vivere». Poco più in là in vico Garibaldi, Ursula Klerk ha avuto più volte bisogno dei soccorsi che non sono riusciti ad arrivare fino a casa e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Zelida Contu, lanuseina, ha comprato casa proprio in vico Garibaldi: «Soliti problemi: degrado, condizioni fatiscenti del manto stradale, buche, erbacce griglie tappate». In attesa che l’assessore, contattato, dia risposte,

