Gelato artigianale, nell’Isola un business da quasi 120 milioni e oltre mille addetti 

Mentre i gusti classici subiscono la “concorrenza” delle alternative locali, dallo spritz alla menta sarda sino al torrone di Tonara, il gelato artigianale si conferma il protagonista dell'estate nell’Isola. Lo ribadisce il dossier "Gelaterie: le imprese artigiane e la spesa delle famiglie per i gelati”, realizzato dall'ufficio studi di Confartigianato imprese Sardegna, su dati Istat.

Nell'Isola si contano 225 gelaterie, di cui 149 laboratori artigiani (il 66,2%, poco sotto la media nazionale del 75). Oltre 900 gli addetti e 400 le persone impiegate nella produzione. Il giro d'affari stimato è di oltre 117 milioni di euro. Secondo il report, ogni nucleo familiare ogni anno spende per questi prodotti circa 160 euro. «Ai piccoli piaceri della vita, non si rinuncia, neppure in tempo di crisi - commenta la presidente di Confartigianato Maria Amelia Lai - e anzi, a fronte delle difficoltà che la popolazione sta affrontando. si indulge più spesso ai propri capricci».

